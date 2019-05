Elezioni a Castenaso, vince Gubellini: "Prima sfida da sindaco, il nuovo polo scolastico"

Carlo Gubellini con la sua lista "Prima Castenaso" ha ottenuto il 44,98% dei voti nel comue di Castenaso, alle elezioni amministrative che hanno deciso o riconfermato i sindaci in 46 comuni della provincia di Bologna. Un risultato che si è fatto largo fra ben cinque candidati: Carlo Giovannini - Progetto Civico Castenaso Vista da dentro, Fabio Selleri - Movimento 5 Stelle, Angelo Mazzoncini - Castenaso Si Cambia e Giorgia Barsantini - Castenaso Civica.

«Un risultato senza incertezze, contro il 18,11% del candidato del centrodestra Angelo Mazzoncini - dice Carlo Gubellini il giorno dopo lo spoglio elettorale - siamo molto soddisfatti del risultati e della vittoria in tutti i seggi, oggi ci sarà la proclamazione e poi comincia il lavoro vero, con la presentazione della giunta entro una quindicina di giorni. Dovrò in primis rendermi conto della situazione e instaurare i rapporti con le persone con cui lavoreremo».

Come è stata la campagna elettorale? «Sono contento oggi non solo per il risultato, ma proprio per come l'abbiamo gestita e soprattutto per le persone che l'hanno fatta: una squadra di grande valore, la mia. Credo che anche il modo con il quale abbiamo affrontato questa campagna abbia fatto la differenza perchè trovarsi in un comune di queste dimensioni con ben cinque candidati è stato "strano", segno di una frattura. Ma noi abbiamo tenuto un profilo alto e non abbiamo ceduto alle polemiche. Adesso con le opposizioni ci vigliamo lavorare perchè comunque c'è voglia di unione».

Quale la sua prima sfida da sindaco? «Certamente il nuovo polo scolastico».

Un commento ai risultati delle elezioni Europee? «Era nell'aria, un po' me lo aspettavo il risultato della Lega, con preoccupazione. La politica in questo periodo cambia in fretta, sembra essere tutto a breve termine, adesso però l'atto di fiducia è stato stupulato, vedremo come si comporterà il governo».

Interviste a caldo ai neo sindaci