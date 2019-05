Elezioni, oggi al voto 46 comuni nella provincia di Bologna

Oggi, domenica 26 maggio 2019, non si vota solo per le elezioni Europee: urne aperte dalle 7.00 alle 23.00 in 235 comuni dell'Emilia-Romagna (su un totale di 328) anche per le elezioni amministrative. Sono 46 i comuni della provincia di Bologna in cui i cittadini sono chiamati al voto per scegliere i loro sindaci: da Anzola dell'Emilia a Zola Predosa.

Dati di affluenza. Oggi, domenica 26 maggio, alle ore 12, alle elezioni del Parlamento europeo hanno votato 62.035 elettori, pari al 20,92% dei cittadini aventi diritto al voto nel Comune di Bologna. Il totale degli aventi diritto nel Comune di Bologna è 303.108, di cui 142.798 maschi e 160.310 femmine, a cui si aggiungono 756 elettori comunitari iscritti per le Elezioni del Parlamento Europeo 2019, di cui 234 maschi e 522 femmine. Il totale degli aventi diritto, al netto dei cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) che hanno deciso di votare all'estero, è di 296.497 persone, ed è questo il totale su cui si calcola la percentuale dell'affluenza.

Lo spoglio per i Comuni comincia lunedì alle 14.00. Dei 235 Comuni al voto, 35 hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti: in questi casi, se nessun candidato raggiungerà il 50% più un voto, è previsto il turno di ballottaggio che si svolgerà il 9 giugno. Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei Comuni sotto i 15mila abitanti vige invece una sistema maggioritario secco: il candidato che prenderà più voti sarà eletto sindaco, indipendentemente dalle percentuali.

Come si vota nei comuni sopra i 15mila abitanti. Sulla scheda sono riportati i nominativi dei candidati sindaci e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano. Sono quattro le possibilità di voto: tracciare un segno solo sul simbolo della lista (assegnando così il voto alla lista e al candidato che appoggia); votare un candidato sindaco e una delle liste collegate; tracciare un segno su un simbolo di una lista e sul nome di un candidato non collegato alla lista (voto disgiunto); tracciare un segno sul nome del candidato sindaco votando così solo per lui e non per la lista collegata. Nelle righe a fianco al simbolo della lista si può inoltre votare la preferenza per uno o due consiglieri comunali, scrivendo cognome oppure nome e cognome. Nel caso di doppia preferenza, dovrà riguardare candidati di sesso diverso. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.

Come si vota nei comuni fino a 15mila abitanti. L’elettore può: votare un candidato sindaco, tracciando un segno sul nominativo del candidato, oppure votare una lista. In entrambi i casi il voto si estende sia al candidato sindaco sia alla lista di candidati consiglieri. Non è possibile votare per un candidato sindaco diverso da quello collegato alla lista. Nei comuni inferiori a 5mila abitanti si può esprimere la preferenza per un solo consigliere comunale. Nei comuni con più di 5mila abitanti si possono esprimere due preferenze, rispettando la parità di genere.

Le foto dei candidati e dei politici ai loro seggi:

Elezioni comunali 2019, interviste ai candidati

San Lazzaro di Savena: Isabella Conti

San Lazzaro di Savena: Luciano Tentoni

San Lazzaro di Savena: Carmine Campitelli

Casalecchio di Reno: Massimo Bosso

I comuni bolognesi che vanno al voto e i nomi dei sindaci uscenti:

Anzola dell'Emilia, 11.851 abitanti: Giampiero Veronesi

Argelato, 9.656 abitanti: Claudia Muzic

Baricella, 6.763 abitanti: Andrea Bottazzi

Bentivoglio, 5.358 abitanti: Erika Ferranti

Borgo Tossignano, 3.302 abitanti: Clorinda Alessia Mortero

Calderara di Reno, 13.148 abitanti: Irene Priolo

Casalecchio di Reno, 35.173 abitanti: Massimo Bosso

Casalfiumanese, 3.461 abitanti: Gisella Rivola

Castel d'Aiano, 1.951 abitanti: Salvatore Argentieri

Castel di Casio, 3.479 abitanti: Mauro Brunetti

Castel Guelfo di Bologna, 4.277 abitanti: Cristina Carpeggiani

Castel Maggiore, 17.507 abitanti: Belinda Gottardi

Castel San Pietro Terme, 20.468 abitanti: Fausto Tinti

Castello d'Argile, 6.458 abitanti: Michele Giovannini

Castenaso, 14.352 abitanti: Stefano Sermenghi

Castiglione dei Pepoli, 5.870 abitanti: Maurizio Fabbri

Crevalcore, 13.527 abitanti: Claudio Broglia

Dozza, 6.440 abitanti: Luca Albertazzi

Fontanelice, 1.927 abitanti: Athos Ponti

Galliera, 5.462 abitanti: Anna Vergnana

Granarolo dell'Emilia,10.766 abitanti: Daniela Lo Conte

Grizzana Morandi, 3.982 abitanti: Graziella Leoni

Lizzano in Belvedere, 2.309 abitanti: Elena Torri

Loiano, 4.434: Patrizia Carpani

Malalbergo, 8.771 abitanti: Monia Giovannini

Marzabotto, 6.684 abitanti: Romano Franchi

Medicina, 16.526 abitanti: Onelio Rambaldi

Minerbio, 8.674 abitanti: Lorenzo Minganti

Molinella, 15.651 abitanti: Dario Mantovani

Monte San Pietro,10.820 abitanti: Stefano Rizzoli

Monterenzio, 5.853 abitanti: Pierdante Spadoni

Monzuno, 6.133 abitanti: Marco Mastacchi

Mordano, 4.644 abitanti: Stefano Golini

Ozzano dell'Emilia, 12.870 abitanti: Luca Lelli

Pianoro, 16.890 abitanti: Gabriele Minghetti

Pieve di Cento, 6.895 abitanti: Sergio Maccagnani

Sala Bolognese, 8.245 abitanti: Emanuele Bassi

San Benedetto Val di Sambro, 4.393 abitanti: Alessandro Santoni

San Giorgio di Piano, 8.201 abitanti: Paolo Crescimbeni

San Lazzaro di Savena, 31.091 abitanti: Isabella Conti

San Pietro in Casale, 11.736 abitanti: Claudio Pezzoli

Sant'Agata Bolognese, 7.140 abitanti: Giuseppe Vicinelli

Sasso Marconi, 14.545 abitanti: Stefano Mazzetti

Valsamoggia, 29.427 abitanti: Daniele Ruscigno

Vergato, 7.642 46 abitanti :Massimo Gnudi

Zola Predosa,18.193 abitanti: Stefano Fiorini