Valsamoggia, Ruscigno comincia il secondo mandato: "Pista ciclabile, scuole e riqualificazione piazze"

Le ultime elezioni amministrative hanno confermato Daniele Ruscigno sindaco di Valsamoggia: per lui quasi il 59% dei voti. Un momento per festeggiare insieme alla sua squadra e poi si torna al lavoro: «Rispetto ai risultati delle Europee il nostro è stato un risultato importante, anzi, direi straordinario. Siamo stati la prima lista con il PD e la seconda con la civica. Più del triplo dei viti del secondo candidato. Tutto il nostro distretto ha confermato il centrosinistra» il commento di Ruscigno.

Soddisfazione dunque, con uno sguardo alle cose portate avanti durante il primo mandato e anche per una campagna elettorare che il neo-eletto ha definito "tranquilla". «I cinque anni appena trascorsi sono stati anni importanti, soprattutto per lo sblocco di alcune importanti opere pubbliche. E adesso, insieme alla mia squadra si va avanti. Con cosa? Con la riqualificazione delle piazza, con la nuova pista ciclabile fra Bazzano e Monterenzio, la nuova palestra a Monterenzio e la scuola materna di Castelletto di Serravalle tanto per cominciare».

«La giunta di Daniele Ruscigno, ecco che la presenta direttamente il sindaco: A Milena Zanna, già Sindaca di Castello di Serravalle e oggi Vicesindaca di Valsamoggia, ho affidato le deleghe legate alla programmazione economica e di personale e le politiche sociosanitarie. A Federica Govoni vengono confermate le deleghe alle attività produttive e all’innovazione e promozione del territorio mentre ad Angela Di Pilato, che mantiene le deleghe su scuola e formazione, ho chiesto di seguire anche le attività culturali e le politiche per le pari opportunità. Angelo Zanetti, dopo l’esperienza come Presidente del Consiglio comunale, mantiene la delega allo sport che già aveva nello scorso mandato ma seguirà anche la manutenzione e cura del territorio e la viabilità. A Christian Soverini, infine, andranno le deleghe legate alle azioni di contrasto all'emergenza climatica, le politiche ambientali quelle legate all’integrazione. Nei prossimi giorni assegnerò ad alcuni consiglieri alcune ulteriori deleghe specifiche su azioni tematiche».

