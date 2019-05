Elezioni del 26 maggio, il sindaco di Imola: "Auspico un cambiamento"

Il sindaco M5S di Imola Manuela Sangiorgi cerca alleati. Con un videomessaggio pubblicato sui social il sindaco M5s di Imola auspica un "cambiamento" nei Comuni del circondario imolese che andranno al voto il 26 maggio. "Tra undici giorni ci sara' un appuntamento elettorale importante. Per gli imolesi- afferma Sangiorgi- ci saranno solo le europee, ma si votera' per le amministrative in tanti Comuni limitrofi". E qui Sangiorgi, alle prese con non poche difficolta' ad esempio in Conami, conta di trovare nuove sponde.

"Io - prosegue la prima cittadina M5s- auspico un cambiamento, una comunione di intenti con questi nuovi sindaci che arriveranno a sedere insieme a me nel tavolo nuovo circondario.

Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Medicina e Castel San Pietro, solo per citarne alcuni, sono seduti insieme a me anche in Conami. Tanti servizi passano attraverso le nostre partecipate, saremo curiosi di sapere chi siedera' ai nostri tavoli. Buon voto a tutti".

