L'Emilia-Romagna da rossa a verde, vince la Lega: a Bologna il PD tiene

E' ufficiale, la Lega Nord è diventato il primo partito dell'Emilia Romagna, seguita dal Pd e dal Movimento 5 Stelle che però subisce una vera batosta. Il partito di Matteo Salvini conquista il 33,77% dei voti, mentre il Pd si ferma al 31,25%. Il Movimento 5 stelle è al 12,89%.

Il bolognese rimane roccaforte del Partito Democratico con una percentuale el sul 36,73%, come anche Ravenna e Reggio Emilia, mentre la Lega è in testa nelle altre province.

l capoluogo emiliano resta in mano al Pd che raggiunge in città il 40,33% (36,73% in provincia). La Lega sotto le Due Torri si attesta al 21,82% (27,05% in provincia), mentre il Movimento 5 stelle si ferma al 10,84% (12,9%). Forza Italia replica il dato regionale e si attesta al 5,79% (5,5%), poco sopra a +Europa al 5,04% (3,76%). Fratelli d'Italia prende il 4,65% (4,55%) dei voti, La sinistra e' al 4,09%. I Verdi segnano 4,56% (3,66%).

Elezioni eurpee, risultati Bologna e Emilia Romanga: Affluenza

Nella provincia di Bologna, ha votato il 70,16 degli aventi diritto e il 63,47% (188.180 cittadini) degli aventi diritto al voto nel Comune. L'Emilia Romanga si attesta tra le regioni più virtuose alle urne, con il 67,84 % degii aventi diritto al voto presente oggi ai seggi ( 70,55% era la percentuale alla scorsa tornata elettorale). Bolognesi dunque impigriti rispetto al passato, in linea con la tendenza regionale, il cui dato per l'affluenza è 67,31% (325 seggi scrutinati su 328) degli aventi diritto alle urne (contro il 69% della scorsa tornata elettorale).