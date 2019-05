Elezioni europee, i candidati eletti nella circoscrizione Nord Est

Domenica 26 maggio si è votato per il rinnovo del Parlamento europeo. Bologna è inserita nella circoscrizione Nord-Est - che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna. In questa circoscrizione sono da eleggere quindici candidati, dei 73 totali che l’Italia porterà a Bruxelles.

Raggiungono quota 220 i candidati, divisi in 17 liste, nella circoscrizione elettorale nord-est in corsa per uno dei 15 posti per il Parlamento europeo. Di questi aspiranti eurodeputati 114 sono uomini (51,8%, con età media di 50,6 anni) e 106 donne (48,2%, età media 48,5 anni). Sei candidati su 10 non hanno mai ricoperto precedenti incarichi politico-istituzionali.

