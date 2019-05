Elezioni europee 2019: quando il voto è valido o nullo

Il 26 maggio si vota per il rinnovo dei membri italiani del Parlamento europeo. Ecco tutte le informazioni per non sbagliare

Elezioni europee, come si vota

Il voto è espresso:

• tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista preferita senza esprimere preferenze. Il voto è valido a favore della lista. Non è possibile scegliere più di una lista, tracciando un segno su più simboli;

• scrivendo sulla riga il cognome, o il nome e cognome, del candidato (uomo o donna) della lista preferita e tracciando un segno sul simbolo della lista medesima. Il voto è valido a favore della lista e del candidato scelto. Non è possibile scegliere una lista, tracciando un segno sul simbolo, ed esprimere la preferenza per una delle altre liste;

• scrivendo sulle riga i cognomi, o i nomi e cognomi, di più candidati, fino ad un massimo di tre, aventi genere diverso, della lista preferita e tracciando un segno sul simbolo della lista medesima. Il voto è valido a favore della lista e dei candidati scelti.

Il voto è valido, anche a favore della lista, nel caso in cui l’elettore esprime la preferenza, o più preferenze (fino ad un massimo di tre, di sesso diverso), scrivendo a fianco del simbolo della lista, il cognome, o il nome e cognome, dei candidati in essa ricompresi, senza tracciare il segno sul simbolo della lista medesima.

La scheda votata è da ritenersi nulla, determinando, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi, quando:

• presenta scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far identificare il proprio voto;

• non è conforme al modello previsto dalla legge oppure su di essa non è apposta la firma dello scrutatore e/o il bollo della sezione;

• l’elettore ha manifestato il voto in modo non univoco e non c’è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né la lista né il candidato o viceversa;

• il voto è espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dal seggio (nella specie, penna a sfera) e può costituire idoneo mezzo di identificazione dell’elettore.

È da ritenersi nulla la preferenza espressa dall’elettore quando:

• è stato scritto un numero (ad esempio il numero d’ordine di un candidato nella lista), anziché il nominativo del candidato stesso, o è stato scritto il nominativo di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;

• sono stati espressi i voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero stabilito dalla legge (tre); sono nulle le preferenze in eccedenza;

• sono state espresse due o tre preferenze per candidati dello stesso genere; in tal caso, sono nulle la seconda e la terza preferenza.