Gualmini eletta in Europa: "A Bruxelles porterò un po' di Emilia-Romagna"

Da vicepresidente dell'Emilia-Romagnaa parlamentare europea: Elisabetta Gualmini "passa" il turno delle Elezioni Europee e parte per Bruxelles con i 3.291 voti ottenuti: «La notizia è la risalita del Partito Democratico e la mia prima parola non può essere che un grazie agli elettori e anche a Stefano Bonaccini. Una campagna elettorale complicata, con un partito che non era più il PD da 40% di 5 anni fa e una Lega forte nel Nord Est...ma un segnale c'è».

«Saremo una bella squadra io, Alessandra Moretti, Paolo De Castro e Carlo Calenda (qui i candidati eletti in E-R): lavoreremo sodo. Gli ambiti di cui mi sono sempre occupata e a cui tengo in particolare sono il lavoro e il welfare, ma anche la disparità salariale femminile, che credo sarà uno dei temi da affrontare al Parlamento Europeo. E poi ancora le politiche abitative e quelle per la famiglia. Alcune buone pratiche le abbiamo sviluppate proprio in Emilia-Romagna e porterò un pezzo del nostro territorio a Bruxelles»