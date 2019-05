A Ozzano Lelli bis: "Ci siamo aperti alla società civile, scelta vincente»

Luca Lelli è stato rieletto sindaco di Ozzano dell'Emilia con un ottimo risultato: il 67,25%. Il secondo mandato comincia già domani, ma non prima di un meritato festeggiamento che il primo cittadino si è concesso dopo la comunicazione dei risultati definitivi: «Sono felicissimo, ho seguito lo spoglio dal seggio e il dato finale è una buona risposta a una buona campagna elettorale» il commento a caldo di Lelli. Gli elettori sono stati 11.110, i votanti 8.103 (72,93%) le schede nulle 103, nessuna scheda contestata.

«Ci credevo perché questa squadra è molto forte e i candidati, che hanno un'età media intorno ai 40 anni, sono tutti radicati, seri e decisi. La campagna elettorale, come dicevo, è stata molto bella sia per i contenuti che per le modalità, con incontri anche informali e utili. Anche però sui generis rispetto al passato, con una spaccatura e la presenza per la prima volta di liste più a sinistra, oltre a quella del Movimento 5 Stelle. Abbiamo fatto un'operazione di apertura alla società civile e la scelta è stata vincente».

E adesso? «Adesso torniamo a lavorare, domani la proclamazione ed entro le prossime settimane la presentazione e l'insediamento dei consiglieri eletti».

Un commento ai risultati delle Europee? «Già dalle proiezioni di ieri sera avevo capito che la Lega avrebbe fatto grandi numeri, era un dato preoccupante perchè così forte non l'avevamo vista mai, qui addirittura con un 27%. Da rimarcare però anche la risalita del PD».