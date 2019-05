Elezioni a Pianoro, il candidato Luca Vecchiettini: 'Credo nella cittadinanza attiva e nella forza delle nuove idee'

Il 26 maggio si vota anche a PInaoro. Le elezioni amministrative coinvolgeranno 46 comuni del bolognese e nella stessa data si voterà per le Europee. Liste e programmi elettorali: ecco l'intervista al candidato 21enne Luca Vecchiettini, che presenta lista e programma elettorale.

Elezioni comunali 2019: tutti i comunui del bolognese al voto

Elezioni Europee del 26 maggio: guida al voto

Chi Luca Vecchiettini: età, professione, come e quando ha deciso di candidarsi? "Sono studente della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Ho 21 anni, sono coordinatore regionale del movimento universitario della Lega e sono impegnato da anni sul territorio di Pianoro in ambito politico e a fianco di diverse associazioni di volontariato. Ho deciso di scendere in campo perché mi sta a cuore il comune in cui da sempre vivo e perché credo nella cittadinanza attiva e nella forza delle nuove idee".

La sua lista: ce la presenta? "Sono sostenuto da due liste, in particolare quella della Lega raccoglie e unisce il territorio comunale dal punto di vista generazionale e territoriale. Infatti sono presenti candidati di tutte le età, dai 19 ai 72 anni, e di ogni frazione del nostro comune, da Rastignano a Livergnano e da Botteghino a Pian di Macina. Una squadra che coniuga novità, professionalità ed esperienza".

Quali le priorità per Pianoro? "A Pianoro serve un nuovo slancio sia per chi ci vive, sia per chi ha deciso negli anni di investire, o vorrà farlo in futuro, tra le nostre valli e le nostre colline. C'è bisogno di uscire dall'immobilismo, di coinvolgere i cittadini con nuove iniziative sul territorio e di amministratori che prendano a cuore il tema della sicurezza in tutte le sue declinazioni".

Cosa farebbe il primo giorno da sindaco? "Voglio pensare di poter essere il Sindaco di tutti, per cui mi piacerebbe poter passare il mio primo giorno stando in mezzo alla gente, ascoltando anche le perplessità di chi non mi avrà votato per costruire assieme i progetti sul futuro e il bene di Pianoro".

Europee...quale Europa? Indicazioni di voto? "L'Europa in cui credo è quella che parte dal rappresentare e difendere tutti i territori, valorizzando le identità e le peculiarità che contraddistinguono ciascuna comunità. Per questo voterò per la Lega e, in particolare, per Alessandra Basso, nella consapevolezza che, con la sua esperienza professionale, porterà la voce dei nostri comuni bolognesi sui tavoli europei".

Tre parole chiave della sua campagna elettorale? "Le tre parole che raccontano il progetto mio e della mia squadra per il comune di Pianoro sono: territorio, comunità e sicurezza. Territorio perché c'è bisogno di valorizzare i nostri bellissimi paesaggi, partendo dal rispetto per l'ambiente e da un turismo più consapevole. Comunità, dal punto di vista di investimenti sulle iniziative che la ravvivino e di una ulteriore attenzione a tutto ciò che gravita attorno al sociale. Sicurezza in tutti gli ambiti, dalla sfera privata, alla sicurezza stradale, fino alla lotta al degrado e all'abbandono"

Elezioni comunali 2019, interviste ai candidati

San Lazzaro di Savena: Isabella Conti

San Lazzaro di Savena: Luciano Tentoni

San Lazzaro di Savena: Carmine Campitelli

Casalecchio di Reno: Massimo Bosso