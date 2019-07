Pianoro, il nuovo sindaco: "Trasporti pubblici, efficientamento energetico delle scuole e sicurezza"

Elezioni 2019 in provincia di Bologna: a Pianoro Franca Filippini è stata eletta con il 52,84 % dei voti. Giunta , priorità per la città, un resoconto della campagna elettorale, il tutto in un'intervista per conoscerla meglio.

Franca Filippini: chi è, età, percorso politico...«Mi chiamo Franca Filippini, sono nata a Pianoro, esattamente in val di Zena, 59 anni fa. Dopo aver fatto un mandato da consigliera comunale con l'ultimo mandato di Simonetta Saliera, Gabriele Minghetti che mi ha preceduto come Sindaco di Pianoro mi ha affidato le deleghe all'istruzione e alle politiche infantili nel suo primo mandato per poi affidarmi il ruolo di vicesindaco, oltre alla delega al commercio di vicinato in aggiunta alle deleghe già mie nel secondo suo mandato».

Il voto alle amministrative e alle Europee...come è andata? Si aspettava il risultato ottenuto? «Sinceramente quando ho visto il risultato dello spoglio delle schede delle elezioni europee ho temuto seriamente di dover andare al ballottaggio invece questo non è successo e sono felice del 52.85% raggiunto».

Come descriverebbe la sua campagna elettorale? Che tipo di rapporto ha instaurato con i cittadini? Ci presenta la squadra? «La nostra è stata una campagna elettorale di squadra grazie anche alle 4 liste che mi hanno sostenuto. Oltre alla lista del Partito Democratico sono nate la liste civiche: Un'idea persone e territorio, Sinistra Pianoro e Pianoro a più voci. Debbo ringraziare i 57 candidati della coalizione che mi hanno sostenuto e che sono state tra la gente per ascoltare critiche, suggerimenti, proposte e spero che restino al nostro fianco per sostenerci in questi 5 anni di mandato. Proprio perchè tutte le quattro liste della coalizione sono state indispensabili per il superamento del 50%, ma solo la lista Pianoro a più voci ha eletto il consigliere Massimo Bernardi in Consiglio Comunale, ho chiesto Giancarlo Benaglia, già assessore con Gabriele Mighetti, candidato della lista Un'idea Persone e territorio di essere in giunta ed ho affidato a lui le deleghe ai Lavori pubblici, ambiente e polizia Locale, così come ad Umberto Ori della lista Sinistra Pianoro ho affidato le deleghe alla sicurezza e protezione civile. Oltre a loro in giunta sono presenti. Marco Zuffi che farà il vicesindaco e seguirà l'Urbanistica, la pianificazione territoriale, lo sport e i servizi informatici; Silvia Benaglia che seguirà Cultura, Associazionismo locale, turismo e promozione territoriale e Flavia Calzà con le deleghe all'Istruzione, politiche infantili, formazione e lavoro, pace e diritti umani. Questi ultimi candidati della lista del Partito Democratico.

Prime settimane da sindaco: su cosa si è concentrata? «Da subito ci siamo messi al lavoro per terminare ciò che non siamo riusciti a finire nello scorso mandato e ci stiamo impegnando per realizzare alcuni progetti presentati in campagna elettorale che riguarderanno i trasporti pubblici, l'efficientamento energetico delle nostre scuole e la sicurezza dei nostri cittadini e del nostro territorio».

La giunta

Marco Zuffi

Deleghe: Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata, Sport, Comunicazione e referente per le funzioni delegate presso l’Unione dei Comuni Savena Idice di Sistemi Informativi, Innovazione e Smart City.

Giancarlo Benaglia

Deleghe: Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Polizia locale.

Silvia Benaglia

Deleghe: Assessore alla Cultura, Rapporti con l’Associazionismo locale e referente per le funzioni delegate presso l’Unione dei Comuni Savena Idice di Promozione Territoriale e Turismo.

Flavia Calzà

Deleghe: Assessore alle Politiche dell’Istruzione, Servizi Educativi per l’Infanzia e per quanto attiene Pace e Diritti Umani, Politiche del Lavoro nel rapporto con le altre Istituzioni nazionali e internazionali.

Umberto Ori

Deleghe: Assessore Sicurezza e Protezione civile quale referente per le funzioni delegate presso l’Unione dei Comuni Savena Idice.

