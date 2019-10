Regionali, De Maria PD: "L'Emilia Romagna non è terra di conquista"

Dopo la vittoria del centrodestra a trazione leghista in Umbria, occhi puntati sull'Emilia-Romagna, dove però "si gioca un'altra partita". Lo ha detto il deputato del Pd Andrea De Maria in un'intervista a Radio Radicale, commentando i risultati delle elezioni regionali in Umbria anche in vista delle regionali emiliane previste a fine gennaio.

"In Umbria ha vinto una destra molto spostata a destra. Un dato preoccupante che certamente non va sottovalutato" mentre "in Emilia-Romagna dobbiamo tenere aperto con determinazione il dialogo con i 5 stelle, sapendo che ci sono le condizioni per vincere anche al di là di un eventuale accordo - ha dichiarato De Maria - perchè si sceglie il governo migliore partendo dagli ottimi risultati del presidente Bonaccini".

L'Emilia-Romagna, sottolinea ancora De Maria, "non è terra di conquista, non dobbiamo accettare l'idea che si consumerà una battaglia per altre ragioni o per altri equilibri. Chi voterà il 26 gennaio sarà chiamato a scegliere chi sara' all'altezza di governare la Regione, interpretandone storia e identità. Io sono convinto che i riformisti siano quelli che sapranno essere in sintonia, intorno a Bonaccini, con i sentimenti e l'intelligenza dei cittadini dell'Emilia-Romagna". (dire)