San Lazzaro, Conti stravince: "Farò il mio meglio anche per chi non mi ha votato"

Isabella Conti stravince le elezioni amministrative di San Lazzaro totalizzando un 80.84% dei voti contro il 13,28% di Carmine Campitelli (centrodestra) e il 5,88% di Luciano Tentoni (Movimento 5 Stelle). Una vittoria schiacciante che è stata celebrata con un brindisi in municipio insieme a chi ha lavorato con la sindaca alla campagna elettorale, con quelli che saranno i nuovi consiglieri e con i dipendenti comunali.

«Sono molto emozionata e felice, la mia lista civica "Il Futuro oggi" ha fatto da sola il 56% - racconta Conti dopo i risultati definitivi - Ho seguito lo spoglio elettorale qui in comune e il primo segnale positivo l'ho avuto con i risultati del seggio dei miei genitori, lo stesso dove li accompagnavo a votare e io stessa ho votato le prime volte. Ecco, lì ho raccolto l'89% dei voti: una grande gioia».

Oggi la proclamazione, cosa sente di diverso rispetto al primo mandato? Con che spirito tornerà in ufficio domani? «Stavolta ho alle spalle cinque anni di lavoro, tante battaglie combattute, tante cicatrici, tante fatiche, ma anche tanti buoni risultati ottenuti. La colata di Idice, l'accordo con Hera per la Tari abbassata del 18% in quattro anni, siamo stati i primi a stringere il campo alle sale slot, avremo presto il primo asilo nido gratis...Torno al lavoro con un grande senso di responsabilità e con la volontà di non deludere chi ha creduto in me. Voglio essere all'altezza e vorrei lavorare anche per quel 19% che non mi ha votata. Un appuntamento importante già mercoledì con la presentazione del progetto "Casa delle arti"».

Avrà seguito anche gli altri comuni del bolognese al voto, ha sentito qualche collega? «Una delle prime persone che ho sentito è la mia collega e amica Claudia Muzic (rieletta sindaco di Argelato), entrambe siamo diventate prime cittadine dei nostri comuni a 31 anni ed entrambe abbiamo vissuto momenti difficili. Ci siamo congratulate a vicenda per i risultati ottenuti».

In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione Emilia-Romagna sono i seguenti:

comuni al voto: 236 su 328 comuni dell'Emilia-R. (72,0%)

comuni >15.000 ab: 35 su 236 (14,8%)

comuni ≤15.000 ab: 201 su 236 (85,2%)

capoluoghi di provincia: 5