Elezioni San Lazzaro di Savena: tutti i candidati, le liste, i programmi

Il 26 maggio 2019 a San Lazzaro di Savena si vota: non solo per le Europee, manche per le comunali. I tre candidati sindaci sono: il primo cittadino uscente Isabella Conti, il candidato del Movimento 5 Stelle Luciano Tentoni, Carmine Campitelli, candidato del centrodestra.

Isabella Conti nell'INTERVISTA A BOLOGNA TODAY ha riassunto così il suo programma per il secondo mandato: «Nidi gratuiti per tutti (3 milioni di investimenti per i primi 6 anni), investimento sulla realizzazione di case popolari per le giovani coppie (oltre un milione) e per anziani fragili (1,2 milioni), realizzazione della Cittadella del Soccorso (abbiamo lavorato per anni per avere il distaccamento dei Vigili del Fuoco ed ora finalmente ci siamo); Nuova Casa della Salute (3,4 milioni). Nuovo Cinema, Teatro, Scuola di Musica in un unico spazio che prenderà il nome di Casa delle Arti, già progettato e pronto per essere finanziato. Rigenerazione urbana, realizzazione del parco fluviale a ridosso del Savena (dalla stazione metropolitana al parco della Resistenza, grazie ad un finanziamento regionale già ottenuto per 988.000 euro) e stiamo studiando per garantire un abbonamento dell’autobus gratuito in ogni famiglia».

