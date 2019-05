Elezioni a Vergato: candidati, liste, programmi

Si vota a Vergato il 26 maggio 2019 per le amministrative, oltre che per le Europee. I candidati sono due, il sindaco uscente Massimo Gnudi, centrosinistra, e Giuseppe Argentieri, con la lista civica "Vergato nel Cuore".

LISTA "UNITI PER VERGATO CENTROSINISTRA"

Candidato Sindaco Massimo Gnudi

"La lista centro sinistra Uniti per Vergato e il suo programma è il frutto dell'esperienza di 5 anni di lavoro, un programma concreto in cui sono messi a sistema e nuovi progetti e l'impegno a portare avanti quelli che l'attuale amministrazione ha messo in campo negli ultimi anni e che sono ancora solo parzialmente visibili. La lista centro sinistra Uniti per Vergato è composta da persone con culture e sensibilità differenti ma che si riconoscono i principi e valori a cui si riferiscono le proposte concrete politiche e programmatiche per Vergato".

Il programma: Uniti per vergato-2

Lista dei candidati consiglieri:

BARACCANI MARCO

BELCAID OMAR

BELMOKHTAR NAJLAA

CAPRI ANSELMA

CEVENINI MARCO

GENTILINI ADRIANO

GRANIERI MASSIMO

LEONI ENRICA

MOLINARO NICOLINO

NANNI ILARIA

PEDNA ALICE

RAFFA ANTONIO

LISTA "VERGATO NEL CUORE - LISTA CIVICA"

Candidato Sindaco Giuseppe Argentieri

"Scopo della Lista Civica “Vergato nel Cuore” è restituire a Vergato la sua centralità e la sua importanza nella Valle del Reno.

Trasparenza, dialogo, centralità del cittadino e dei suoi bisogni come stella polare dell’attività amministrativa, saranno le nostre parole d’ordine. Ci impegneremo ad allacciare collaborazioni costruttive con ANAS, INPS, AUSL, Ferrovie dello Stato, Bonifica Renana, GAL, ecc., con le Consulte Territoriali, le Istituzioni scolastiche, le Associazioni di volontariato e sportive.

Le Consulte di Frazione dovranno riacquistare il loro pieno ruolo istituzionale per avere un dialogo aperto con la Giunta Comunale".

Il programma: Vergato nel cuore

Lista dei candidati consiglieri:

BOCCAFOGLI MONICA

BONANTINI LORIS

CARBONI BRUNO

PATRIZIA GAMBARIGARDENGHI TADDEO LUCA

GIUSTI ROBERTO

MONACO CARLOPETRI FERDINANDO

POZZI STEFANO

RONCHETTI CHIARASARTI PAOLA in SIBILIA

VINCENZI MASSIMO

