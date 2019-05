Elezioni a Zola Predosa: candidati, liste e programmi elettorali

Il 26 maggio si vota per le elezioni Europee e a Zola Predosa anche per le elezioni comunali, insieme ad altri 45 comuni. Sono quattro candidati sindaci che si presentano alle elezioni comunali si Zola Predosa: Davide Dall'Omo, Luca Nicotri, Stefano Betti, Mario Vanelli.

Davide Dall'Omo - Partito Democratico, Articolo Uno, Zola Bene Comune

Il PD di Zola Predosa in modo unitario ha deciso che il proprio candidato sindaco per le Amministrative 2019 è Davide Dall'Omo, oggi Assessore alla Scuola e alla Cultura nella Giunta del Sindaco uscente Stefano Fiorini. Davide Dall'Omo inizia la sua esperienza politica con il PD e viene eletto consigliere e conseguentemente nominato Capogruppo PD nel primo mandato Fiorini, l'incarico gli viene riconfermato nel 2° mandato fino ad un anno fa, quando decide di accogliere l'invito del Sindaco ad entrare in Giunta.

Zola Davide dell'Omo

Luca Nicotri - Movimento 5 Stelle

Il programma elettorale: Zola a Cinque Stelle

Stefano Betti - Italia in Comune

Zola Italia in Comune

Mario Vanelli - Lega, Insieme Per Zola, Energie per l'Italia

Fra i punti principali della lista le politiche per la famiglia: "Vogliamo che il nostro comune sia attrattivo per le famiglie e tutti i soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi e opportunità rispondenti ai bisogni ed alle aspettative delle famiglie, favorendo tutto ciò anche dal contesto ambientale divenendo a misura di famiglia. Le politiche familiari non sono politiche improduttive, ma sono investimenti sociali strategici che sostengono lo sviluppo del sistema economico sociale. Investire sulla famiglia è motivo di promozione del territorio e indotto economico e inoltre è un investimento lungimirante.

La famiglia deve essere sostenuta come il lievito della società, occorre perciò aggredire la crisi demografica. Istituiremo la Giornata della Famiglia e renderemo i parchi a misura di famiglia dai 0 ai 99 anni".

Il programma elettorale: Zola Mario Vanelli

Elezioni comunali 2019, i candidati intervistati

San Lazzaro di Savena: Isabella Conti

San Lazzaro di Savena: Luciano Tentoni

San Lazzaro di Savena: Carmine Campitelli

Casalecchio di Reno: Massimo Bosso





Allegati