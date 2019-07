Europa, Elisabetta Gualmini alla Commissione lavoro

Elisabetta Gualimini, titolare della Commissione bilancio, lavoro e affari sociali e sostituta allo sviluppo regionale al Parlamento Europeo.

Lo ha annunciato la stessa ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna, sui social: "Sono contenta perché continuerò ad occuparmi di welfare, lavoro, giovani, fondiEU e finanziamenti per mio territorio".

In Europa Gualmini è arrivata con 3.291 preferenze alle elezioni del 26 maggio: "Saremo una bella squadra io, Alessandra Moretti, Paolo De Castro e Carlo Calenda - aveva detto a Bologna Today all'indomani del voto -: lavoreremo sodo. Gli ambiti di cui mi sono sempre occupata e a cui tengo in particolare sono il lavoro e il welfare, ma anche la disparità salariale femminile, che credo sarà uno dei temi da affrontare al Parlamento Europeo. E poi ancora le politiche abitative e quelle per la famiglia. Alcune buone pratiche le abbiamo sviluppate proprio in Emilia-Romagna e porterò un pezzo del nostro territorio a Bruxelles".