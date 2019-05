Europee, Bonino-Pizzarotti: "Votarci significa seggi in meno ai sovranisti"

Portare gli indecisi a votare per superare lo sbarramento del 4% togliendo voti, e quindi seggi, ai sovranisti. Questo, in buona sintesi, l'obiettivo di + Europa, Italia in Comune e socialisti che corrono insieme alle prossime Europee. "Se ce la facciamo - dice la leader di +Europa, Emma Bonino - vuol dire un deputato europeo in meno per i 5 stelle, per Salvini e per Fratelli d'Italia. La mia aspettativa è che ci sia un ripensamento da parte dell'opinione pubblica, anche tra gli indecisi: il progetto europeo è l'unico destino possibile in questo mondo instabile".