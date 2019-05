Elezioni Europee, il sindaco Merola: 'Salvini ha fatto il pieno, ora si va all'attacco'

"Cambio di passo" e campagna elettorale da giocare "all'attacco". Queste le parole chiave pronunciate dal sindaco Virginio Merola a commento dei risultati delle che hanno visto la Lega trionfare in Emilia-Romagna, con uno sguardo alle prossime elezioni regionali.

"Vedremo il risultato con le amministrative e daremo una valutazione complessiva" ha sottolineato "bisogna vedere se ci sono le elezioni anticipate o meno" a livello nazionale, ha detto ai cronisti "una volta valutati i risultati delle amministrative e tenuto conto del risultato di Bologna, Ravenna e Reggio Emilia - dichiara Merola - occorrerà andare all'attacco. Tutto meno che il fortino. Noi siamo una città aperta e per questo siamo un baluardo alle destre". Per affrontare le regionali "bisognerà condividere un cambio di passo- afferma il primo cittadino- per costruire un'alleanza con le forze ambientaliste, le forze civiche, le forze di Italia Bene Comune. Se impostiamo una campagna elettorale all'attacco, soprattutto dimostrando i danni che stanno facendo alla nostra economia e al lavoro, ce la potremo fare". Una richiesta, quella del "cambio di passo", che arriva dritta sulla scrivania del governatore Stefano Bonaccini. "Chiedo un cambio di passo- continua Merola- nel senso di rafforzare il carattere alternativo della nostra proposta, sia in Regione che a livello nazionale. Quindi unire, ma anche essere chiari nella nostra proposta, anche nel cambiamento della nostra proposta. Come ho detto nell'ultimo comizio: lavoro, ambiente e scuola".

Lucia Borgonzoni: 'Risulato enorme'

Quindi lavoro, ambiente e scuola, tre temi su cui competere con la destra "Salvini- dice Merola- ha fatto il pieno sull'immigrazione e su Quota 100, adesso il pieno e la sbornia sono finiti". E dunque, "è ora di impostare un'immigrazione ordinata, legale e sicura che oggi manca nel Paese. Ed è ora anche di cominciare a parlare dei temi veri della nostra economia- sottolinea il sindaco- che riguardano la necessità di creare lavoro e una politica ambientale seria. Noi proponiamo 50 miliardi di investimenti per lo sviluppo sostenibile per l'ambiente e proponiamo per la scuola di non far pagare i costi a chi lavora". (dire)