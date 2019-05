Elezioni Europee, tutti i candidati al Parlamento Ue della circoscrizione Nord Est

Conto alla rovescia per le elezioni europee in programma per il prossimo 26 maggio, dalle 7 alle 23, per decidere la composizione del prossimo Parlamento dell’Unione Europea.

Bologna è inserita nella circoscrizione Nord-Est che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna. In questa circoscrizione sono da eleggere quindici candidati, dei 73 totali che l’Italia porterà a Bruxelles.

La scheda che gli elettori riceveranno è quella marrone e si possono dare al massimo tre preferenze. Chi vota due o più nomi all’interno della stessa lista deve dare la preferenza almeno a un uomo e a una donna.

Elezioni europee 2019, la circoscrizione Nord Est

Raggiungono quota 220 i candidati, in 17 liste, nella circoscrizione elettorale nord-est in corsa per uno dei 15 posti per il Parlamento europeo. Di questi aspiranti eurodeputati 114 sono uomini (51,8%, con età media di 50,6 anni) e 106 donne (48,2%, età media 48,5 anni). Sei candidati su 10 non hanno mai ricoperto precedenti incarichi politico-istituzionali.

Circa 3,5 milioni di elettori emiliano-romagnoli, in tutti i 328 comuni, si recheranno alle urne per eleggere i loro rappresentanti a Strasburgo, oltre che per rinnovare le amministrazioni comunali in 235 comuni emiliano-romagnoli.

Elezioni europee, tutti i candidati del Nord Est

LEGA - MATTEO SALVINI PREMIER

Salvini Matteo

Basso AlessandraManuel Ghilardelli-11

Bizzotto Mara

Borchia Paolo

Cipriani Vallì

Conte Rosanna

Da Re Gianantonio detto Toni

Dreosto Marco

Gazzini Matteo

Ghidoni Paola

Ghilardelli Manuel

Lizzi Elena

Occhi Emiliano

Padovani Gabriele

Rento Ilenia

MOVIMENTO 5 STELLE

Sabrina Pignedoli

Zullo Marco

Dal Cin Viviana

Guatteri Alessandra

Mazzoni Elena

Fochi Claudio

Piseddu Nadia

Diaz Crescitelli Matias Eduardo

Dal Zotto Cinzia​​​​​​​

Candiello Antonio​​​​​​​

Mennella Ulderica​​​​​​​

Franchini Carla​​​​​​​

Lantino Salvatore

Contro Simone

Zanella Cristiano

PD - SIAMO EUROPEI

Calenda Carlo​​​​​​​

Gualmini Elisabetta

De Castro Paolo

Variati Achille

De Monte Isabella​​​​​​​

Battiston Roberto​​​​​​​

Kienge Cecile

Calò Antonio Silvio

Guerra Cecilia​​​​​​​

Honsell Furio

Moretti Alessandra​​​​​​​

Verron Eric

Mori Roberta​​​​​​​

Puglisi Francesca​​​​​​​

Puppato Laura

FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE

Silvio Berlusconi

Sandra Savino

Irene Maria Pivetti

Roberta Toffaningiuseppe papa consigliere opposizione monticelli-2

Valentina Castaldini

Emanuele Crosato

Cristina Folchini

Ilaria Giorgetti

Paola Girolami

Anna Leso

Mario Malossini

Giuseppe Papa

Alfredo Posteraro

Matteo Tosetto

Valerio Zoggia