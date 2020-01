"Meriterebbero la Lega e Salvini, radical chic inconsapevoli": polemiche sul post di Bonaccini

"Nè con Salvini né con Bonaccini. Bonaccini e la sua Giunta sono il peggio di quello che il Pd potesse generare in Emilia-Romagna, partorito da Renzi e alleato a Casini. Insomma in tanti abbiamo votato l'ennesima volta per il meno peggio, che di volta in volta è sempre peggio".

Il governatore rieletto non l'ha presa bene e ha commentato su Facebook: "Questi sono quelli che meriterebbero la Lega e Salvini al governo ovunque. Abbiamo vinto anche per loro, radical chic inconsapevoli. Buonanotte". E da lì, tutto un fiorire di polemiche. In seguito il post è stato rimosso.

Lo sfidante di Bonaccini, Stefano Lugli, lo ha definito "atteggiamento inqualificabile per un presidente di regione", la consigliera comunale Emily Clancy ha definito la risposta "ingiustificabile. In primo luogo, Presidente Stefano Bonaccini, perché lei è un membro delle istituzioni. Ha fatto una campagna come candidato presidente di una parte politica, ma una volta rieletto lei è il presidente di tutte e tutti".