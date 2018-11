Forza Civica propone un manifesto federativo per le associazioni e i gruppi civici del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Questo manifesto è l'occasione per avanzare un’alternativa pratica al sistema partitico che spesso non risulta più confacente alle esigenze della cittadinanza. Un insieme di persone, ognuno con una propria storia politica, ma da cui hanno preso le distanze, che hanno volontà e propositi di unire idee, pensieri ed esperienze per nuove proposte e che intendono offrire anche a giovani e adulti la possibilità di farne parte. Un invito rivolto ai movimenti Civici dell’ Emilia-Romagna che, pur mantenendo la propria autonomia, condividono le stesse scelte, i medesimi valori e ideali con l'obbiettivo e l’ambizione di “dare una scossa” e un necessario “rinnovamento” alla situazione politica in cui in questo momento soggiaciono le nostre città. I valori prefissati sono liberali, di centrodestra e nella convinzione che il territorio debba far sentire la propria voce. Prioritario è unire tutte le forze alternative al centrosinistra, che da troppo tempo impone una politica sbagliata e dannosa per i territori. Gli argomenti condivisi sono relativi ai temi della sicurezza, dello sviluppo, della sanità, del sociale, del turismo, dell’ambiente con l’obbiettivo di lavorare insieme con idee e metodo. Il cittadino deve essere posto al centro dell’azione politica e quindi è necessario essere in mezzo alla gente per ascoltare e recepire i loro bisogni, facendo “da ponte” tra i partiti tradizionali e il civismo al fine di portare i temi territoriali all’attenzione di chi governa. E’ fondamentale esibire idee sul modello di città, di provincia e di regione a cui auspichiamo per il benessere dell’individuo; un esempio di città sicura con possibilità di sviluppo e con un offerta di servizi, agendo con serietà per assicurare ai cittadini la realizzazione di quanto sopra. A tal proposito chiediamo a tutte le forze civiche la sottoscrizione di questo manifesto al fine di realizzare al piu' presto un tavolo di confronto e lanciare questo ambizioso progetto, dapprima su scala locale e in seguito nazionale. FORZA CIVICA - Associazione Politico-Culturale INFO@FORZACIVICA.IT - WWW.FORZACIVICA.IT