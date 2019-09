FOTONOTIZIA| Imbrattati circoli dem: "PD vergogna"

"Da diversi Circoli del Partito Democratico mi segnalano una azione di provocazione e intolleranza rivolta alle nostre sedi". Lo aveva scritto questa mattina l'onorevole Andrea De Maria.

In effetti ignoti hanno ricoperto di volantini il circolo Passepartout di via Galliera e altre sedi a firma del 'Partito Comunista': “PD Vergogna – Nazi fascismo e comunismo non sono uguali” e un appuntamento a una manifestazione il 5 ottobre a Roma. Si fa riferimento al voto dei dem a favore della risoluzione del Parlamento Europeo che equiparerebbe il nazifascismo al comunismo.