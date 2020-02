Fratelli d'Italia: Sassone subentra a Lisei in consiglio comunale

L'avvocato Francesco Sassone civenta capogruppo del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia del Comune di Bologna. "Consigliere Comunale dal 2016 e con precedenti esperienze quale Consigliere di quartiere al Savena e al Porto Saragozza - si legge in una nota - Francesco Sassone subentra nell'incarico all'amico e collega Consigliere Comunale Marco Lisei - eletto in Regione alle elezioni del 26 gennaio - al quale si rivolge un ringraziamento per l ’ottimo lavoro svolto sino ad oggi come Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia ed un in bocca al lupo per l'importante ruolo che andrà a svolgere quale Consigliere nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ove è stato eletto con oltre 9500 preferenze facendone il consigliere di opposizione più votato in tutta la regione".