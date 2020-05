Frecce Tricolori, match Merola - La Russa: tra "vetero-comunismo" e "adunate"

L'inivito del sindaco Virginio Merola a guardare sì il passaggio delle Frecce Tricolori, ma senza accalcarsi, evitando quindi gli assembramenti, è diventato un match politico a tutti gli effetti, con qualche sfottò.

"Comprendo la passione di La Russa per le adunate, ma sono certo che i bolognesi sapranno ammirare il passaggio delle Frecce tricolori onorando questo vanto italiano nella maniera che merita: con responsabilità". Aveva risposto il sindaco alle parole del senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa che ha preso di mira gli appelli del primo cittadino del capoluogo emiliano: "Mi fa tristezza che il sindaco di Bologna abbia detto ai suoi cittadini di non uscire al passaggio delle Frecce tricolori e di stare attenti a non unirsi nelle piazze. Allora tanto vale non far passare le Frecce tricolori; o vuoi che passino e la gente non le guarda?", ha detto La Russa il 28 maggio in Senato. E via al botta e risposta: "Dispiace dovere constatare che il senatore La Russa non sia in grado di comprendere parole chiare e semplici come quelle che ho più volte pronunciato in questi giorni. E che confermo e ripeto così, magari, potrà comprenderle anche lui. La nostra città- scandisce Merola- accoglie con onore e con gioia il passaggio delle Frecce tricolori". E per l'occasione, "invito ancora tutti a partecipare a questo momento ma con senso di responsabilità e senza creare assembramenti, come purtroppo si è gia' visto in altre città in questi giorni".

"Abbiamo colpito nel vivo il sindaco di Bologna" ribatte il senatore di Fratelli d'Italia: "Spera, con una battuta vetero comunista ("la passione di La Russa per le adunate") di rifugiarsi nel solito antifascismo di maniera per nascondere la sua pochezza. Ma delle sue pretese non si curano gli italiani al passaggio delle Frecce tricolori".

In tutti i casi, senza accalcarsi, qui quello che c'è da sapere sul passaggio della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare.