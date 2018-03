VIDEO| Gentiloni, fondi Cipe: 320 Milioni solo inizio, contiamo su Emilia-Romagna

Il presidente del Consiglio in Regione con il presidente Bonaccini dopo la firma sull'autonomia e lo sblocco dei fondi

'Contiamo su di voi, abbiamo messo in campo risorse molto consistenti ma questa è la premessa, ora c'è molto da fare per rendere queste decisioni davvero in grado di migliorare le condizioni delle nostre comunità'.

Parola del premier Paolo Gentiloni, che si è rivolto cosi' alla platea di amministratori ed esponenti delle associazioni economiche riunite alla Regione Emilia-Romagna dopo il maxi-stanziamento da 320 milioni di euro approvato complessivamente dal Cipe per l'Emilia-Romagna.