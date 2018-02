Opere viarie e autonomia regionale, domani Gentiloni a Bologna

Domani il premier Paolo Gentiloni sarà a Bologna per presentare le opere sbloccate dall'ultimo Cipe, tra le quali è previsto anche il nodo di Casalecchio. Il presidente del Consiglio, dopo la riunione del Cipe al mattino a Roma, sarà nel pomeriggio in Regione per presentare gli interventi alle categorie economiche e alle parti sociali.

L'appuntamento è alle 16.30 nella sala polivalente 'Guido Fanti' di viale Aldo Moro, presenti i "componenti il patto per il lavoro, le autorità e alle istituzioni del territorio" a partire dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Nell'occasione, annuncia una nota della Regione, verrà illustrato anche l'accordo sull'autonomia per l'Emilia-Romagna che verrà firmato domani da Bonaccini e da Gentiloni insieme ai presidenti di Lombardia e Veneto, Roberto Maroni e Luca Zaia. (BIL/DIRE)