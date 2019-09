Governo, 'Elezioni subito': Giorgia Meloni a Bologna il 7 settembre

La leader dei Fratelli D'Italia, Giorgia Meloni, sarà a Bologna sabato 7 settembre. Appuntamento all'Hotel Savoia Regency di via del Pilastro 2.

Meloni in città può contare anche sull'appoggio di Galeazzo Bignami, che qualche settimana fa ha lasciato Forza Italia: “Sabato saremo assieme agli amici di Bologna e dell’Emilia Romagna – afferma Bignami - per dire ‘no’ a questo vergognoso scandalo che si sta consumando a livello nazionale salvo che gli impegni relativi al voto di fiducia non impongano la nostra presenza a Roma”.

All’evento saranno presenti molti dei principali esponenti di FdI: Balboni, Barcaiuolo, Foti, Lucaselli, Roscani, Donzelli, La Russa, Lollobrigida, Rampelli. E ancora: Baccilieri, Caracciolo, Donato, Evangelisti, Facci, Fiumi, Nanni, Nofori, Sassone, Tomassimi, Vacchi, Zambelli.

Interverranno l’On. Galeazzo Bignami, Stefano Cavedagna, portavoce nazionale di Gioventù nazionale, Marco Lisei presidente Gruppo FdI a Bologna. A concludere sarà la leader di FdI Giorgia Meloni. Una dimostrazione del significato che assume a Bologna e in Emilia Romagna il ritorno di Bignami nella Destra politica, nella quale è stato attivo fin dagli anni del Movimento giovanile e il cui padre Marcello, esponente del MSI, "ha contrassegnato la propria vita nella dedizione alla causa della Destra nazionale" si legge nella nota.