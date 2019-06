Ozzano: 5 assessori nella nuova giunta del sindaco Luca Lelli

A poco più di dieci giorni dalle elezioni il sindaco Luca Lelli, al suo secondo mandato, ha formato la nuova giunta.

" La lista che mi ha appoggiato in queste ultime elezioni amministrative "Passione in Comune-Luca Lelli sindaco per Ozzano" - spiega Lelli - è una lista civica giovane e dinamica, che anche se ha avuto il sostegno esterno del PD, PSI, Piu' Europa e Italia in Comune, abbiamo operato affinchè non fosse caratterizzata da simboli politici ma aperta a chiunque volesse contribuire a migliorare il nostro Paese e fosse disponibile ad impegnarsi per questo. Io stesso l'ho definita, fin dall'inizio, una lista "allargata" e di ampio respiro. E queste caratteristiche si ritrovano nella nuova giunta, con assessori nuovi ma che hanno esperienza in quanto gia' sedevano in consiglio comunale nella passata legislatura e che hanno alle spalle esperienze politiche di diverse estrazioni. Sono soddisfatto delle scelte fatte, sono tutte persone motivate che, sono certo, lavoreranno al meglio per far crescere ulteriormente la qualità della vita nel nostro Paese, per mantenere un alto livello dei servizi offerti, curando, nel contempo, il rapporto ed il contatto diretto con i cittadini che, a mio avviso, rappresenta sempre un valore aggiunto al lavoro svolto ".

Rispetto alla precedente giunta la novità è la nomina di un assessore in più: cinque in totale più il sindaco. L'unico assessore che rappresenta la continuità rispetto alla precedente legislatura è Mariangela Corrado che, oltre a mantene le deleghe a Lavori pubblici, Ambiente, Gestione dei beni del patrimonio pubblico, Mobilità, Trasporti, Cittadinanza attiva, ricoprirà anche la carica di vicesindaco.