Merola modifica la Giunta della Città metropolitana: entrano Tinti e Persiano

In seguito alle dimissioni di Daniele Manca, sindaco di Imola e vicesindaco metropolitano, il sindaco metropolitano Virginio Merola ha modificato le deleghe attribuite ai Consiglieri. Entrano nella “Giunta” di Palazzo Malvezzi Fausto Tinti e Raffaele Persiano.

Assegnati a Tinti il ruolo di vicesindaco e le deleghe al Personale (prima in capo a Manca) e Programmazione Risorse Umane (nuova delega). A Persiano vanno Polizia provinciale della Città metropolitana (prima in capo a Monesi) e Coordinamento metropolitano politiche della sicurezza (nuova delega).

Monesi, oltre alle deleghe precedenti che assumono la denominazione di “Mobilità sostenibile” in linea con il percorso del PUMS, mantiene la Viabilità e assume la Pianificazione (prima in capo a Manca). Il sindaco Merola assume le nuove deleghe Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e Insieme per il lavoro.

NUOVO ASSETTO. Sindaco metropolitano - Virginio Merola. Piano strategico (PSM), Fondi strutturali europei, E-Government, Comunicazione, Cultura, Rapporti con enti e associazioni, Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, Insieme per il lavoro.

Vicesindaco metropolitano - Fausto Tinti (sindaco di Castel San Pietro Terme). Personale, Programmazione Risorse Umane.

CONSIGLIERI DELEGATI:

Massimo Gnudi (sindaco di Vergato).

Sviluppo economico, Turismo, Politiche del lavoro, Tavoli di salvaguardia del patrimonio produttivo, Politiche per l'Appennino bolognese.

Luca Lelli (sindaco di Ozzano dell'Emilia)

Politiche per la casa, Edilizia istituzionale, Affari istituzionali, Politiche di semplificazione amministrativa, Modelli aggregativi di funzioni e servizi.

Marco Monesi (presidente del Consiglio comunale di Castel Maggiore)

Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Daniele Ruscigno (sindaco di Valsamoggia)

Scuola, Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica.

Elisabetta Scalambra (consigliere comunale di Castenaso)

Sviluppo sociale, Pari opportunità, Rapporti con il Consiglio metropolitano.

Giampiero Veronesi (sindaco di Anzola dell'Emilia)

Bilancio, Società partecipate, Patrimonio e Provveditorato.

Raffaele Persiano (consigliere Comune di Bologna)

Polizia Provinciale della Città metropolitana, Coordinamento metropolitano politiche della sicurezza.