Totonomi Giunta regionale: Bonaccini chiama il vicesegretario Cgil

Il vicesegretario nazionale della CGIL in Giunta regionale. "Ho chiesto a Vincenzo Colla la disponibilità a entrare nella nuova Giunta regionale, disponibilità che mi ha dato". Rivela il presidente Stefano Bonaccini. Colla "condivide infatti la necessità di agire insieme a tutte le parti sociali nell'ambito di un nuovo Patto per il Lavoro per una crescita inclusiva, un'occupazione di qualità e politiche orientate alla tutela dell'ambiente".

Il govenratore rieletto, entro la fine della prossima settimana, presenterà l'intera Giunta: "In netto anticipo rispetto ai tempi di insediamento previsti dalle norme. Un periodo utile per i passaggi di consegne e per approntare gli indirizzi di governo che presenteremo all'Assemblea legislativa non appena insediata".

La prima seduta dell'Assemblea legislativa infatti non avverrà prima della fine di febbraio. Al momento le rinunce sembrano essere quelle di Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi. Le novità potrebbero essere Mauro Felicori alla Cultura e la vice Elly Schlein. Nel totonomi, anche Davide Baruffi e Raffaella Sensoli, ex consigliera regionale M5s, che ha fatto campagna per il voto disgiunto in favore di Bonaccini. (dire)