Nuova Giunta Regione, la Lega: "Con Schlein spostamento verso sinistra pro immigrazione"

"Non sarà in grado di affrontare le sfide più importanti e urgenti della Regione e nemmeno di dare quelle risposte adeguate che reclamano i territori". E' l'opinione di Fabio Rainieri, consigliere regionale della Lega (già vicepresidente dell'Assemblea regionale nella scorsa legislatura) sulla formazione della nuova giunta regionale del Bonaccini bis.

Il compito della Lega, afferma Rainieri, "sarà quello di portare avanti un'opposizione durissima e senza sconti, pur costruttiva quando possibile, per rappresentare quella larga parte di emiliani e romagnoli non soddisfatti dell'amministrazione della sinistra che continua ad aumentare e che, date le premesse di questo nuovo governo regionale, potrebbe finalmente diventare maggioranza alle prossime elezioni regionali".

Per Ranieri, in particolare, "con l'incarico di vicepresidente a Elly Schlein c'è un preoccupante spostamento verso la sinistra globalista pro immigrazione incontrollata e ambientalismo estremo, con il rebus di come saranno coordinate alcune sue particolari deleghe con quelle di altri assessori".

Ma "cattive notizie anche per Parma", la circoscrizione di Rainieri, "con un Pd bolognese assessore alla salute (Raffaele Donini) che non credo vorrà cambiare strategia rispetto al ridimensionamento delle potenzialità sanitarie del nostro territorio portato avanti dal suo partito a livello regionale da più di 20 anni. Non sarebbe comunque stata una buona notizia l'ingresso di un pizzarottiano in giunta regionale, accantonato per l'evidente e comprovata irrilevanza di un personaggio che invece di fare il sindaco cerca inutilmente di accreditarsi come figura politica di livello nazionale, mentre la sua amministrazione comunale si caratterizza per inefficienza e la città non vede soluzione ai suoi principali problemi". (dire)