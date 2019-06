San Lazzaro: pronta la giunta del sindaco Isabella Conti, 4 le new entry

Il sindaco Isabella Conti ha scelto la squadra che l'affiancherà nell' amministrazione del Comune di San Lazzaro, per il suo secondo mandato. La nuova giunta verrà presentata ai cittadini nel corso del primo consiglio comunale dopo le elezioni, in programma venerdì 14 giugno, alle 18 in Mediateca.

"Con la nuova giunta siamo pronti ad amministrare per i prossimi cinque anni il Comune di San Lazzaro - spiega il sindaco Conti - Ho scelto persone che conoscono bene il tessuto sociale, economico e culturale del nostro territorio, con le quali portare a termine ancora tanti progetti per la nostra città. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide e a lavorare a testa bassa per tutti coloro che hanno voluto darmi ancora una volta fiducia eleggendomi. Tanto è stato fatto ma ancora tanto c’è da fare".

Isabella Conti ha tenuto le deleghe all’Ambiente, Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Sicurezza, Attività produttive e Commerciali, Agricoltura, Servizi Demografici e Frazioni, nominando vicesindaco Benedetta Simon, ex assessore alla Scuola, e oara anche alle Politiche per la Famiglia, Infanzia, e Offerta formativa. Confermato anche l'avvocato Michele Cristoni, al quale il sindaco ha affidato la deleghe a Bilancio, Personale, Patrimonio, Organizzazione dell'Ente e Innovazione Tecnologica.

New entry Juri Guidi , ora assessore alla Cultura, Pari Opportunità e Europa e Giovani, l'ex consigliere di maggioranza Luca Melega, delegato allo Sport, Energia, Parco dei Gessi, Mobilità sostenibile e Trasporti, Monica Falciatore assessore al Welfare, Salute, Politiche Abitative, Volontariato, Integrazione Stranieri e Servizi Sociali e Francesco Aloe, assessore alla Comunicazione, al Marketing Territoriale e alla Promozione del territorio.