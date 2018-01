Graffiti e muri imbrattati: una sola sanzione in un anno

Writers e muri imbrattati: dopo l'interrogazione della Lega Nord, la Municipale fornisce i numeri delle sanzioni fatte. Solo una. In poco piu' di un anno i vigili di Bologna hanno emesso una sola sanzione per violazione dell'articolo 8 del Regolamento di polizia urbana, che comprende l'imbrattamento dei muri. E' quanto emerge dalla risposta che il comandante della Municipale, Romano Mignani, ha fornito in seguito ad un'interrogazione presentata da Mirka Cocconcelli (Lega nord).

"Dall'inizio dello scorso anno ad oggi è stata comminata una sanzione per violazione dell'articolo 8 del Regolamento", scrive Mignani, aggiungendo che "per quanto concerne l'aspetto penale dell'illecito in questione, si riferisce che, relativamente al medesimo periodo, sono state inoltrate alla Autorita' giudiziaria quattro notizie di reato".

Questa, dunque, e' la "stentorea ed incisiva" risposta del Comune, commenta sarcastica Cocconcelli, "per restituire un minimo di dignita' a muri, portoni, palazzi storici, saracinesche imbrattate impunemente". Il detto latino "Unum castigabis, centum emendabis", cioe' "Ne castigherai uno, ne correggerai cento", per Cocconcelli "in questo caso non ha sortito alcun effetto deterrente, visto e considerato come sono ridotti i muri cittadini". (Dire)