Il presidente dello Sna in audizione alle commissioni speciali di camera e senato

Il Sindacato Nazionale Agenti (SNA), storica Associazione di rappresentanza degli Agenti di Assicurazione italiani e Uliass Associazione sindacale dei Collaboratori assicurativi autonomi, in rappresentanza dei 220mila intermediari (agenti e collaboratori), esprimono apprezzamento per l’opera compiuta dai membri della Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti del Governo della Camera e del Senato con l’approvazione della relazione di parere riguardante il Decreto Legislativo di recepimento in Italia della IDD (Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa). In particolare le Associazioni di riferimento largamente maggioritarie degli agenti professionisti e dei collaboratori autonomi intendono ringraziare pubblicamente il relatore del provvedimento al Senato Senatore Pesco ed il relativo Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, nonché il relatore alla Camera Onorevole Bitonci e relativo Gruppo parlamentare della Lega. Il Presidente SNA Claudio Demozzi ed il Presidente ULIASS Sebastiano Spada ringraziano altresì il Gruppo parlamentare di Forza Italia ed in particolare l’Onorevole Galeazzo Bignami, il Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia ed in particolare il Senatore Andrea De Bertoldi.