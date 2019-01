Imola, la giunta perde pezzi: lascia anche l'assessore al welfare

La Giunta comunale guidata da Manuela Sangiorgi (M5s) perde un altro pezzo: dopo le dimissioni di Ezio Roi (assessore alla sicurezza) ora lascia anche l'assessore al welfare Ina Dhimgjini. Lo rende noto il 'Corriere di Romagna'.

Prontamente arriva l'affondo della Lega: "Cadono le stelle, il cielo di Imola è sempre più buio. Il sindaco spieghi alla città cosa sta accadendo nella sua maggioranza e nella sua Giunta" ha scritto in una nota il segretario del Carroccio imolese, Marco Casalini. "e dire che l'assessore prestato da terre lontane (da Livorno - ndr) sembrava essere il più fedele e operativo tra la squadra messa in campo dal sindaco Sangiorgi".

Quindi, Casalini chiede: "Cosa sta accadendo nella giunta grillina? Era previsto questo passaggio? Chi coprirà ora delle deleghe così importanti come quella di sanità e welfare?". Il sindaco Sangiorgi "spieghi alla città cosa si sta muovendo nella nostra amministrazione comunale e ci dica per filo e per segno se la perdita in Giunta mette a repentaglio la tenuta del governo cittadino".

Se l'addio di Roi "poteva essere ben vista dalla Lega- continua il segretario- possiamo certamente dire che se l'assessore arrivato dalla Toscana dovesse far le valigie, sarebbe certamente un brutto segno. É stato chiaro sin dall'inizio che si trattava di uno dei punti cardine della Giunta". Ora Sangiorgi, "oltre ai problemi di ConAmi, Area Blu, Circondario, eccetera- fa l'elenco Casalini- inizia ad avere il fiato corto anche sulla squadra di governo che la dovrebbe affiancare. E in Consiglio? Siamo certi che non ci siano altri rappresentanti grillini che non stiano pensando di mollare la barca prima che affondi?", insinua il dubbio il segretario leghista. "Il presentimento è quello di una catastrofe che si sta per abbattere sull'amministrazione grillina", è la profezia di Casalini: "Il cielo sopra Imola è sempre più buio. Le stelle sono in caduta libera. Senza cambiamento la città muore". "Ho molti altri progetti politici", sono le parole di Dhimgjini riportate dal 'Corriere di Romagna': progetti che "dal punto di vista logistico richiedono la mia presenza nella mia citta'", cioè Livorno. (dire)