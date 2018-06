Elezioni Imola: Cappello e Sangiorgi al ballottaggio il 24 giugno, tutte le info

Le due candiate Carmela Cappello (detta Carmen) con voti validi 12.995 e candidato n. 2 Manuela Sangiorgi con voti validi 9.062 si sfideranno al ballottaggio domenica 24 giugno,

Urne aperte dalle 7 alle 23 per eleggere il sindaco di Imola, dal momento che al primo turno, il 10 giugno scorso, nessuno dei 7 candidati a sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi.

Le sezioni in cui votare sono 61 (all’interno di queste 61 ci sono anche i tre seggi speciali posti nella Casa di Riposo di Via Venturini; all’Ospedale di Montecatone e all’Ospedale nuovo). I presidenti di sezione sono 64 (61 più i 3 per i seggi speciali), 61 i Segretari, 250 gli scrutatori, di cui 244 nei 61 seggi ordinari e 2 in ciascuno dei seggi speciali.