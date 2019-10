Imola, la sindaca Manuela Sangiorgi si è dimessa

Solo ieri su Facebook aveva dato appuntamento in Piazza Matteotti per parlare di Imola e raccontare i 15 mesi di governo della città, ma la sindaca 5 Stelle ManuelaSangiorgi questa sera ha spiazzato tutti e si è dimessa.

"Non voglio essere un burattino nelle mani del Pd" ha detto, confermando le dimissioni irrevocabili. Era stata eletta a giugno del 2018.

"Ho iniziato a fare politica otto anni fa per combattere una degenerazione del SISTEMA, votato alla conquista del potere e dei soldi e sempre meno attento a servire la comunità .In particolare ,una classe politica sempre meno attenta alle fasce di cittadini piu deboli e al rispetto del bene comune" aveva scritto la settimana scorsa su Facebbok "da 73 anni il PD è al potere e negli ultimi anni si è superato. Sempre più famelico ha creato dei gran sistemi svuotatasche a fronte di servizi sempre meno efficienti. Vedo da dentro il sistema e penso che tanti cittadini , siano ignari, come lo ero io , e si sentano impotenti e arrabbiati senza comprendere cosa succeda veramente. Oggi - si legge nella nota - non volendo tradire i principi ispiratori del Movimento mi oppongo a un alleanza antitetica tra il diavolo e l’acqua santa e adesso capisco perché qualcuno non digerisce e approvi la mia azione politica. Mi stupisce la miopia di soggetti esterni a questa dinamica che non si rendono conto di favorire e agevolare chi non vuole il bene della città, forse perché abbagliati da miopi interessi personali e di.bottega. Cari cittadini sarete chiamati soprattutto voi a giudicare.

Vi voglio bene. Imola nel cuore".