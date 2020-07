italia viva si struttura sul territorio a bologna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Italia Viva è un partito che vive di idee e di proposte, non di organigrammi, ma organizzarsi sul territorio è importante per dare concretezza alla nostra proposta politica. Italia Viva - promettono i coordinatori cittadini Carmela De Troia e Roberto Giorgi Ronchi - lavorerà sul territorio della città di Bologna avvalendosi del prezioso contributo di una rete di referenti territoriali, uomini e donne che daranno gambe e fiato alle nostre idee. In particolare, con riferimento ai quartieri della nostra città: – per San Vitale e San Donato, Alessandra Conti e Diego Antonini; – per Santo Stefano, Annarita Marinosci ed Alberto De Bernardi; – per Porto Saragozza, Maurizio Vicino e Emanuela Sorgia; – per Savena, Eugenio Sbarra e Maria Eleuteri; – per Borgo Panigale-Reno e Navile, Maria Teresa Iuvone e Marco Mingrone.