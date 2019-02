Infrastrutture, Uil: "Manifestazione regionale entro fine febbraio"

La Uil, dopo aver proposto di allargare alla regione l'idea della manifestazione pro-infrastrutture lanciata dal sindaco di Bologna Virginio Merola, ora va in pressing per scendere in piazza il prima possibile.

"Ci sono tutte le condizioni per poter fare la manifestazione entro la fine di febbraio, al massimo ai primi di marzo. Questo è il momento per farla", scandisce il segretario della Uil dell'Emilia-Romagna e di Bologna, Giuliano Zignani, a margine del convegno "I lavoratori al centro. Per lo sviluppo del nostro territorio e del Paese", nel corso del quale è stato anche premiato il tassista Hendrik Atti.

"Lunedì abbiamo un incontro con Cgil e Cisl e cercheremo di vedere se ci sono le condizioni per farla. Rispetto alle grandi opere serve una manifestazione regionale, occorre dare una grande risposta", ribadisce Zignani, preoccupato per le ricadute occupazioni dello stop alle grandi opere e alle trivellazioni in Adriatico.

"Solo in Romagna tra trivelle e blocco dell'E45 si rischiano di perdere in qualche mese 20.000 posti di lavoro. Se aggiungiamo blocco delle grandi opere, altri lavoratori dell'edilizia continueranno a restare a casa in cassa integrazione o perderanno il lavoro. Il problema è serio. Se pensiamo anche al blocco della Campogalliano-Sassuolo e al distretto ceramico è fuori discussione che anche lì in futuro potremo avere dei problemi", avverte il segretario della Uil". (Dire)