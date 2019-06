Le realtà civiche della regione Emilia-Romagna si incontrano per sviluppare un progetto comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Con la pubblicazione dell’invito dell’11 giugno (in allegato), le realtà civiche dell’Emilia-Romagna iniziano un nuovo percorso di aggregazione. Molte le realtà che hanno aderito con entusiasmo all’invito del Sindaco di Coriano, Domenica Spinelli, ad un incontro per conoscersi ed approfondire tematiche care alle realtà civiche dell’Emilia-Romagna. In occasione della festa popolare di Coriano per il settimo anno di mandato del Sindaco, è stato rivolto un invito per discutere dei progetti e delle idee che possono diventare punti d’incontro e idea comune di tante liste civiche. L’incontro pertanto è rivolto a tutte quelle realtà civiche, sia di governo che di opposizione, presenti in tutti i Comuni della nostra Regione, consapevoli che una possibile aggregazione possa diventare motivo di crescita anche per la propria realtà territoriale. Per contatti e informazioni: listeciviche2019@gmail.com Per Bologna e provincia: 380 4938199 – 338 4727165