Elezioni regionali, nel week end banchetti 'a tappeto' della Lega: arriva anche Salvini

“Tutta l’Emilia Romagna leghista è allertata e in fermento". Così Jacopo Morrone, Segretario Lega Romagna e Gianluca Vinci, Segretario Lega Emilia, annunciano la campagna elettorale per le regionali che partirà con una due giorni di banchetti in tutta la regione e che vedrà, domenica 8 settembre, anche la presenza del segretario ed ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Domani 7 settembre è la volta della leader dei Fratelli D'Italia, Giorgia Meloni, che sarà a Bologna all'Hotel Savoia Regency di via del Pilastro 2.

"Puntiamo alla vittoria alle regionali con la nostra candidata Lucia Borgonzoni, sapendo che la battaglia sarà molto dura - si legge nella nota dei leghisti - abbiamo visto che il Pd è capace di tutto, anche di allearsi con il proprio peggior antagonista, parlo del M5s, pur di prevalere. L’attuale governatore, Stefano Bonaccini, sta girando come una trottola promettendo risorse a pioggia a destra e a manca, illudendo i vari interlocutori sul fatto che la Regione realizzerà ogni progetto, quando nella legislatura in scadenza non è stato realizzato nulla di significativo".

Per i leghisti è "Poco credibile, quindi, che tutto d’un tratto si aprano cantieri, si sistemino infrastrutture, si realizzino posti di lavoro, si rilanci il turismo, si tuteli l’ambiente. Certamente il sistema di potere del Pd poggia, ormai, su basi d’argilla, ma è esteso e può ancora contare su una rete di amicizie e clientele che lo hanno preservato e sostenuto in questi anni nonostante i tanti scandali, i processi, le inchieste in cui è stato coinvolto - quindi - a noi il compito di smascherare il bluff della classe dirigente dem emiliano romagnola. Lo faremo anche attraverso il confronto con la gente, durante la campagna elettorale che si apre con questa due giorni di banchetti in tutta l’ Emilia Romagna, durante i quali nella giornata di domenica 8 settembre presenzierà anche Matteo Salvini”.