Cittadinanza onoraria a Liliana Segre: ok del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Bologna ha votato all’unanimità un ordine del giorno, presentato dal dem Raffaele Persiano, per conferire la cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre: "Bologna presto abbraccerà la sua nuova concittadina", ha scritto Persiano su Facebook "ringrazio tutti i colleghi per il gran lavoro fatto per arrivare ad un voto unanime".

Il conferimento era stato caldeggiato, tra gli altri, anche dalla senatrice bolognese Michela Montevecchi, vicepresidente della Commissione cultura e membro della Commissione diritti umani , e dal segretario provinciale del PD bolognese, Luigi Tosiani.



L'aula ha approvato anche un ordine del giorno collegato, presentato dal consigliere Claudio Mazzanti e firmato dai consiglieri Persiano e Campaniello (Partito democratico), con 26 voti favorevoli (Sindaco, Partito democratico, Città Comune, Movimento 5 Stelle, De Biase - Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto) e 4 astenuti (Lega nord, Venturi-Insieme Bologna e Fratelli d'Italia). L'ordine del giorno invita a promuovere azioni educative e culturali sulla memoria dell’antifascismo, della lotta contro tutti i totalitarismi, dei crimini compiuti nelle guerre coloniali, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah e vuole sollecitare l'estensione delle leggi di contrasto ai reati d'odio e l'adesione da parte del Comune di Bologna alla “Rete dei comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo”.

Sotto scorta

Liliana Segre, 89 anni, a gennaio del 2018 è stata nominata senatrice a vita. Il 30 gennaio 1944 venne deportata dal binario 21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Lì il padre venne ucciso, insieme ai suoi nonni.

Fatta oggetto di insulti e minacce sui social, anche dopo, come prima firmataria al Senato, ha portato in aula la creazione di una Commissione parlamentare contro l’odio, oggi è sotto scorta.