VIDEO| "Qui lavorano i fascisti", cartelli indicano lo studio Lisei

"Qui ci lavorano dei fascisti" o "No alle schedature". Un'azione di fianco all'ingresso dello studio legale di Marco Lisei, capogruppo di Fdi al Consiglio comunale di Bologna, che ha segnalato l'episodio,

E' molto probabile che sia collegata al video in cui l'esponente di Fdi, insieme al parlamentare Galeazzo Bignami, gira tra le case popolari mostrando i nomi dei residenti di origine straniera: infatti su uno dei volntini compare la copia di un articolo sull'argomento. E poi foto che ritraggono Lisei e Bignami insieme a Giorgia Meloni, un'immagine di Bignami in divisa da nazista (era circolata qualche anno fa). Infine una scritta, in vernice rosa, che recita: "No alle schedature".