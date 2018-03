Di Maio a Cosmoprof: "Vicino a partite Iva e imprenditori"

Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle, questa mattina a Bologna, in visita a Cosmoprof. Non è in città solo per la fiera, come ha spiegato ai cronisti dai padiglioni, ma anche "per stare vicino al popolo delle partite Iva, piccoli imprenditori italiani ma che rappresentano eccellenze del mondo".

Arrivato attorno alle 12, Di Maio, e' stato accolto da Gianpiero Calzolari di Legacoop, con il quale ha preso un caffe' prima di visitare l'expo. "La mia presenza qui- dice Di Maio- sta a ricordare a tutto il mondo quanto e' grande l'Italia e' quanto deve essere rispettata nel mondo questa nazione", che e' ancora "un punto diriferimento in tanti settori".

Selfie, strette di mano, congratulazioni per il successo elettorale. Ma anche molte chiacchierate con i vertici della Fiera e con gli operatori di Cosmoprof. Procede cosi' il tour di Luigi Di Mario all'expo del make up sotto le Due Torri. Oltre un'ora e mezzo di passeggiata per i padiglioni con telefoni e telecamere sempre addosso, ma che non scalfiscono l'aplomb dell'aspirante presidente del Consiglio.

Accompagnato dal presidente della Fiera Gianpiero Calzolari e dall'ad Antonio Bruzzone, Di Maio ha visitato numerosi stand, fermandosi sempre a dialogare con gli imprenditori del settore. Calzolari, durante una pausa caffe'' al bar, ha illustrato al Cinque stelle i numeri e l'organizzazione dell'expo bolognese. Di quando in quando fan e curiosi lo hanno fermato per una foto o un saluto. "Ciao futuro presidente", e' l'appellativo piu' ricorrente, mentre gli stranieri, vedendo il nugolo di bodyguard, fotografi e cameraman, domandano chi sia l'oggetto di tanto interesse. Soddisfattissimo alla fine della visita il leader bolognese dei Cinque stelle, Massimo Bugani, che ha organizzato il tour.

