Luigi Tosiani è il nuovo segretario del PD di Bologna

Luigi Tosiani è ufficialmente il nuovo segretario del Pd di Bologna. L'ex vice di Francesco Critelli è stato votato a maggioranza dall'assemblea provinciale riunita stamane all'Arci Benassi con 250 voti a favore, 21 astenuti e uno contrario. "Tutti- ha detto Tosiani chiudendo la sua relazione - in queste settimane mi hanno chiesto perchè lo faccio, visto che forse è il momento peggiore per candidarsi alla segreteria. Ma io penso che questo partito possa essere ancora utile e rispondo: perche' no?".

Tra i nove interventi dei delegati che hanno preceduto la votazione, diversi critici nei confronti delle ultime vicende che hanno scosso la federazione, dal si' al doppio incarico a Critelli fino alle "idi di marzo" a mezzo stampa nei confronti dell'ex segretario pochi mesi dopo.

(Dire)