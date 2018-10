Maglietta 'Auschwitzland', il sindaco di Budrio: 'Indignato da gesto nostra cittadina'

"Come persona, prima ancora che Sindaco, mi indigno per la maglietta su Auschwitz indossata ieri a Predappio da una nostra cittadina". Esordisce così il Primo cittadino di Budrio Maurizio Mazzanti, all'indomani della celebrazione della Marcia su Roma, commemorata a Predappio da diverse centinaia di nostalgici del fascismo e al quale ha partecipato anche la ex candidata sindaco Selene Ticchi. Per l'occasione Ticchi ha sfoggiato una maglietta nera, con logo e brand che richiama al mondo Disney, ma sulla quale vi era invece scritto 'Auschwitzland'.

"Mi indigna ancora di più -continua Mazzanti- la leggerezza con cui viene mostrata una offesa all’umanità, lo sterminio nei campi nazisti". Il Sindaco conclude: "Questa sera chiederò che il Consiglio comunale di Budrio si esprima con la massima forza contro atteggiamenti e posizioni come quelli di Predappio di ieri, che con la libertà di pensiero non hanno niente a che vedere".