Elezioni Imola, Sangiorgi M5S: 'Odio la superficialità della politica di oggi'

Primavera elettorale a Imola: il 10 giugno è la data delle Amministrative che decideranno nuovo sindaco e nuova giunta dopo l'era Manca, ora senatore. I candidati stanno cominciando a incontrare i cittadini per farsi conoscere e far conoscere i propri programmi elettorali: per il Movimento 5 Stelle la candidata è Manuela Sangiorgi, militante grillina dal 2012.

La candidata del M5S a Imola si presenta: chi sono, cosa faccio, quali le mie esperienze politiche...

"Mi chiamo Manuela Sangiorgi, ho 46 anni, sono nata a Imola ed ho trascorso tutta la mia vita ad Imola. Sono una lavoratrice e una mamma di due ragazzi adolescenti. Diplomata ragioniera, ho alle spalle un'esperienza lavorativa da imprenditrice a Imola prima e poi dal 2004 sono responsabile del Patronato Ital Uil, sindacato locale.

Da sempre mi sono interessata di politica e mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle come militante nel 2012. Ho avuto il grande privilegio di essere stata eletta come consigliera comunale nel maggio 2013 e unitamente ai miei quattro colleghi Patrik Cavina, Claudio Frati, Claudia Resta e Daniele Baraccani ho partecipato all’attività amministrativa della mia città, a seguito della quale ho maturato la convinzione che si debba fare meglio e soprattutto si debba amministrare con con trasparenza e rispetto i danari dei cittadini".

Le Amministrative di Imola arrivano dopo i risultati delle Politiche: quale lo scenario e quali le possibilità effettive di vincere?

"Alle politiche del 4 marzo scorso a Imola c’è stato uno scarto tra il movimento 5 Stelle ed il PD di soli 184 voti, risultando le due forze di maggioranza. Ne desumo, pertanto, che per entrambe sarà difficile raggiungere il 51% al primo turno, tanto che andremo al ballottaggio il 24 giugno. Io ce la metterò tutta per vincere, mi sono preparata poiché odio la superficialità della politica di oggi e, soprattutto, credo che per ben governare la città occorra ascoltare i cittadini in un percorso di partecipazione, trasparenza e condivisione".

Quale l'eredità lasciata dall'amministrazione Manca? Problematiche e questioni che le sottopongono i cittadini?

"Le problematiche sono molteplici tanto che non credo mi sia possibile elencarle tutte in una sola intervista. Ciò che è più grave è una assoluta incapacità di risposta ai bisogni dei cittadini più deboli, specie famiglie con disagi concretizzatasi in una insufficiente operatività dei servizi sociali, in una mancanza di alloggi pubblici e un depotenziamento dei servizi.

A ciò di aggiunga una corsa alla vendita del patrimonio immobiliare contro la volontà dei cittadini e senza alcun fattivo progetto. Inoltre, i cittadini lamentano il depotenziamento del nostro ospedale, mancanza di investimenti nel settore della sicurezza, nel trasporto pubblico urbano , mancanza di partecipazione ( ci sono le consulte solo nelle frazioni), mancanza di ascolto e trasparenza nella gestione dei rifiuti e della nostra discarica, omissioni su progettazioni finalizzate a recepire risorse comunitarie".

Priorità per la città: sanità, sicurezza, servizi

Quali saranno le priorità del suo programma elettorale e quando lo presenterà?

"Il programma è già pronto ed ha diverse priorità in materia economica, sulla sanità, sulla sicurezza, sui servizi, sull’ambiente e sulla cultura ed i giovani. Non voglio svelare i dettagli che presenterò alla cittadinanza imolese tra pochissimi giorni".

I prossimi appuntamenti nel quale incontrerà i cittadini? Quali le occasioni di dibattito?

"Il tour imolese del gruppo pentastellato farà tappa, giovedì 10 maggio alle 20,30 nella frazione imolese di Ponticelli e precisamente alla Bocciofila. Durante la serata saranno presentati tutti i 24 candidati della lista a 5 Stelle per il consiglio comunale e sarà svelato il nome del nostro secondo assessore in giunta. Un percorso di preventiva presentazione della squadra di governo cittadina targata M5S Imola che rappresenta un autentico elemento di novità, di trasparenza e di rottura rispetto agli ingessati schemi dei principali competitors. Previsti, inoltre, molteplici eventi di confronto e dibattiti pubblici tra i vari candidati Sindaco. L’auspicio è quello di potersi rapportare al cospetto dei cittadini con gli effettivi pari grado annunciati dalle altre forze politiche e non incappare in escamotages, come quello adottato recentemente dal PD, di utilizzo di figure di comodo addirittura fuori lista".