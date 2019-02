Matteo Renzi a San Lazzaro: "Una mano a sgonfiare questa ondata di populismo"

Matteo Renzi a San Lazzaro per presentare il suo nuovo libro: "Lavorerò come un matto, da gregario, nella mia citta' a sostegno del sindaco Dario Nardella e ovunque ci sara' bisogno, per dare una mano a sgonfiare questa ondata di populismo".

Lo promette l'ex premier: Renzi cita in particolare il famoso episodio del passaggio di borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi durante il Tour de France del 1952: "Non preoccupiamoci di chi fara' il gregario o il capitano - dice- ma di portare l'acqua". E aggiunge: "Io non mi candido a nulla, ma questo non conta. Ci ancora tante battaglie da fare, non mi arrendo a chi alimenta la paura del futuro. Bisogna affrontare questo atteggiamento populista, che e' una minaccia".

