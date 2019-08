MeritareItalia: Isabella Conti sale in cattedra con Matteo Renzi

"Bellissimo il clima della prima giornata di #Meritarel'Italia, scuola estiva di politica per Under 30. E che brava la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti: una lezione fantastica su città, bellezze e bisogni". E' quanto scritto da Matteo Renzi poche ore fa sul suo profilo Instagram, a corredo di una foto che lo ritrae insieme al primo cittadino di San Lazzaro a Lucca, in un incontro organizzato nell'ambito di Meritare Italia : la scuola estiva organizzata dall'ex presidente del Consiglio, e dedicata ai giovani di età compresa fra i 16 e i 30 anni.

Una full immersion di quattro giorni, una sorta di 'scuola politica' che ha preso il via a Castelvecchio Pascoli, e alla quale stanno partecipando circa 230 ragazzi.

Isabella Conti, al suo secondo mandato da sindaco dopo essere stata eletta con un plebiscito di voti, è stata inviata da Renzi per parlare di urbanizzazione e futuro, e come esempio ha preso la sua città: San Lazzaro. Da sempre contro la cementificazione selvaggia, dopo aver bloccato un maxi insediamento edilizio nella frazione di Idice, ha continuato ad amministrare puntando alla riqualificazione urbana e al coinvolgimento della comunità nella 'cosa pubblica'.

Non a caso, nei giorni scorsi Conti si è aggiudicata il premio Angelo Vassallo 2019 , per l'impegno dimostrato sui temi della sostenibilità, della legalità e della valorizzazione del territorio, con un occhio di riguardo per il benessere della comunità e la tutela dell'infanzia.

Obiettivo del premio infatti, è quello di valorizzare la realtà amministrativa che ha saputo, più di altre, cogliere l’eredità morale e politica del sindaco.

"Per fare politica bisogna studiare, conoscere, capire" ha scritto Renzi sul social, posando con i numerosi ragazzi che hanno preso parte all'iniziativa": tutto mentre sono in corso le consultazioni, e a poche ore di distanza dalla 'salita' di una delegazione del Pd al Quirinale.

Lo scorso febbraio, Matteo Renzi aveva scelto la città di San Lazzaro per presentare il suo libro.